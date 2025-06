Nuovo colpo al mercato della droga, altri due spacciatori arrestati nell’Abbiatense

Abbiategrasso (Milano), 1 giugno 2025 – Sono stati arrestati con mezzo chilo di hashish. A sorprenderli gli uomini della Polizia locale Unione dei Fontanili a Vermezzo: i due giovani sono residenti ad Abbiategrasso. È accaduto l’altro giorno quando un giovane di 21 anni di origini albanesi e un italiano di 24 sono stati trovati con 500 grammi di hashish e 0,9 di cocaina. Uno di loro aveva anche un coltello a serramanico senza giustificato motivo.

Campagne di spaccio

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Difesi dall’avvocato Roberto Grittini e dall’avvocato Guya Portaluppi di Abbiategrasso, l’altra mattina mattina il giudice presso il Tribunale di Pavia ha convalidato gli arresti. L’operazione della Polizia locale Unione Fontanili dimostra ancora una volta quanto lo spaccio di stupefacenti sia florido nel territorio dell’Abbiatense e del Magentino. Le campagne attorno a Morimondo da anni sono una piazza dove i pusher ricevono i clienti. Inoltre una recente operazione ha smantellato una vera e propria organizzazione che inviava ingenti partite di cocaina, marijuana e hashish dalla Spagna all’Italia.

Il crocevia di Magenta

Il parcheggio del Mc Donald’s a Magenta era il luogo di scambio prediletto come hanno dimostrato le indagini degli investigatori che hanno portato all’emissione di numerose misure di custodia cautelare. Un luogo a ridosso della rotonda della Boffalora-Malpensa lungo la statale 11 a Magenta dove era facile agire senza dare nell’occhio. I coinvolti usavano un gergo particolare definendo la droga con appellativi quali “panino” oppure “pacco”. In un caso hanno intercettato una conversazione nella quale un indagato riferiva: “Torno da Magenta con il pacco del Mc Donald’s..il panino”.

L’operazione di Sedriano

È di un mese fa, invece, l’arresto di quattro persone a Sedriano, sempre per questioni di stupefacenti. In quel caso è stata una ragazza di 36 anni proveniente dalla zona di Brescia ad essere stata intercettata dai Carabinieri a Sedriano dove era fissato l’appuntamento per lo scambio. Ad attenderla c’erano tre giovani di Magenta, Sedriano e Cuggiono. L’operazione ha portato al sequestro di otto chili di hashish e quasi un chilo di marijuana.