Spacciatore di Sesto San Giovanni evade dai domiciliari: arrestato in una casa abusiva a Parabiago

PARABIAGO (MILANO), 1 agosto 2024 - La Polizia Locale scopre un appartamento affollato di persone straniere senza regolare ospitalità, tra cui un evaso dagli arresti domiciliari.

È successo la scorsa settimana: durante uno dei consueti controlli per accertamenti di residenza anagrafica, gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno scoperto una situazione di irregolarità in un'unità abitativa. In particolare, sono state trovate circa dieci persone, tutte di nazionalità straniera, senza regolare dichiarazione di ospitalità. Tra di loro, un cittadino egiziano, precedentemente arrestato per spaccio di stupefacenti a Sesto San Giovanni e sottoposto agli arresti domiciliari in un altro Comune della provincia di Novara.

L'uomo, privo di documenti, è stato identificato tramite rilievi fotodattiloscopici, risultando avere precedenti penali e ancora sotto misura degli arresti domiciliari. Immediatamente, è stato deferito in stato di libertà e la detenzione è stata ripristinata.

Le indagini, iniziate a Parabiago e proseguite nella provincia di Novara, hanno rivelato che il luogo indicato per la detenzione domiciliare non fosse idoneo ad ospitare la persona sottoposta a misura. Sarà ora compito della magistratura decidere se ripristinare il regime carcerario per l'evaso o delegare ulteriori adempimenti alla Polizia Locale di Parabiago.

Gli accertamenti continuano per ristabilire completamente la legalità nell'immobile oggetto di verifica a Parabiago. Questa operazione dimostra ancora una volta l'importanza dei controlli del territorio svolti ordinariamente dalla Polizia Locale: sempre più spesso, da semplici accertamenti si scoprono situazioni di reato e irregolarità.