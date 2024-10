“Sorrisi in rosa“ alla Liuc visitate 75 studentesse. L’ateneo: grande adesione

La prevenzione senologica è tornata alla Liuc, con la 7° edizione di “Sorrisi in rosa“, progetto di sensibilizzazione di Humanitas. Sono state 75 le studentesse visitate in due giornate in Università. "Dalla prima edizione pilota del 2018 – commenta Alessandra Massironi, responsabile del servizio counseling and well-being dell’ateneo – sono state visitate 385 studentesse. Anche quest’anno i posti disponibili sono stati immediatamente saturati, segnale significativo del valore connaturato ai diversi nostri progetti in tema di prevenzione e formazione scientifica". Soddisfazione anche da parte di Humanitas: "Con il mese di ottobre – spiega Simona Sancini, direttrice sanitaria di Humanitas Mater Domini – si dà il via al “Festival di Sorrisi in Rosa“, il calendario di iniziative organizzate da Humanitas e volte a promuovere la cultura della salute femminile, in questo caso in ambito senologico. È importante sensibilizzare le donne di tutte le età e sottolineare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, uscendo anche dalle corsie dell’ospedale e avvicinandosi sempre più alla popolazione, sin dalla giovane età".

Silvia Vignati