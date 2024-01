Cerro Maggiore, Mandelli e Biggio venerdì 26 gennaio al The Space

Cerro Maggiore (Milano), 23 gennaio 2024 – Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio in sala con gli spettatori il prossimo 26 gennaio al The space cinema di Cerro Maggiore. I due protagonisti de "I soliti idioti 3", presenteranno il film previsto in uscita il giorno prima, il prossimo 25 gennaio.

Saranno presenti al multisala di Cerro per la promozione venerdì 26 gennaio in Sala 1 alle 21.15. Dopo più di dieci anni di attesa, torna al cinema la coppia formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con un film prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa Film.

Nel film tutti i loro personaggi più iconici, e più attuali che mai, da Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, agli moralisti Giampietro e Marialuce, dagli “zarri” Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella.

E poi, immancabili, i drammi amorosi della coppia Fabio e Fabio. “I Soliti idioti 3 – Il Ritorno” è una réunion felice che in molti aspettavano e che finalmente prende forma sul grande schermo per offrire una lettura, lucida e a tratti spietata, di questi anni densi, complicati e ricchi di spunti attraverso la lente delle maschere diventate negli anni dei veri e propri cult.