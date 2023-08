Soccorso alpino e speleologico Luvinate resta base operativa

La convenzione era stata siglata nel 2020, e ora prosegue con la conferma dell’accordo da parte dell’amministrazione comunale. La squadra territoriale varesina del Soccorso alpino e speleologico Lombardia - Cnsas continuerà ad avere Luvinate come base operativa per le attività a servizio del territorio montano della Provincia di Varese.

La giunta del comune alle pendici del Campo dei Fiori, guidata dal sindaco Alessandro Boriani, ha confermato nei giorni scorsi l’accordo per l’utilizzo gratuito del magazzino comunale da parte dei volontari. Il locale ospita l’autovettura di servizio e altre attrezzature. "Ringraziamo i volontari del Soccorso Alpino per il servizio gratuito che settimanalmente offrono agli amanti delle nostre montagne - commenta il primo cittadino Alessandro Boriani - siamo lieti che la comunità di Luvinate possa dare una mano, offrendo un luogo per la rimessa dei mezzi considerato strategico per la rapidità degli spostamenti e movimenti".

Quello di Luvinate è un luogo simbolico: non è solo un punto geograficamente comodo da cui muoversi verso il Campo dei Fiori e le valli dell’alto varesotto, ma anche un’area che più volte negli ultimi anni ha dovuto far fronte ad emergenze, con l’incendio devastante del 2017 e le alluvioni negli anni seguenti. Partendo da Luvinate sono stati numerosi gli interventi effettuati dalla squadra varesina del Soccorso Alpino: 37 nel 2021, 36 nel 2022 e 13 interventi, a ieri mattina, nel 2023.

Un numero subito da riaggiornare, in quanto proprio ieri i volontari sono stati impegnati in un’attività in cima al Campo dei Fiori, nei pressi del Forte di Orino, località molto frequentata da ciclisti ed escursionisti. Soccorso un uomo di 66 anni dopo una caduta che gli ha procurato ferite alla spalla. Allertati anche i Vigili del fuoco e l’elisoccorso, partito da Bergamo, che lo ha trasportato in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Como. Le sue condizioni non destano preoccupazione, sarà sottoposto ad accertamenti clinici. Sempre nei pressi del Forte di Orino il Soccorso Alpino era intervenuto lo scorso 26 luglio, in quel caso in aiuto ad un ragazzo di circa vent’anni, caduto mentre scendeva in bicicletta verso il Pian delle Noci.

Lorenzo Crespi