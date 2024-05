Slow life: dove trovare cibi rari e un ottimo caffè

Prendete una guida diventata ormai un vero e proprio classico per gli amanti della buona cucina e che è giunta ormai alla sua diciottesima edizione, aggiungete un museo che tramanda la storia delle macchine per il caffè, guarnite il tutto con una realtà che si occupa di scoprire cibi rari e preziosi da fornire ai miglior ristoranti: servite questi ingredienti nella cornice del Museo Fratelli Cozzi di Legnano ed ecco pronta la ricetta per l’appuntamento di sabato prossimo, 11 maggio.

È fissato per quella data, infatti, l’evento "Slow life: una guida unica, la ricerca di cibi rari e un ottimo caffè", che mette insieme diverse storie da raccontare, a partire dalla presentazione dell’edizione 2024 della guida Fuoricasello, vera e propria invenzione della famiglia Longo che a Legnano ha il suo punto di riferimento in un’importante enoteca e che è diventata ormai un classico di successo.

La guida ordina nelle sue pagine ben 887 locali segnalati da un gruppo di professionisti del gusto: tutti locali – questa la peculiarità fin dalla prima edizione - che si trovano a meno di 10 minuti dall’uscita autostradale più vicina. Le schede dei locali contengono tutte le indicazioni utili per prenotare, dal prezzo medio alla presenza di ricarica per auto elettriche. Al Museo Fratelli Cozzi, che oltre a mettere in mostra una imperdibile raccolta di automobili storiche è anche un contenitore di eventi qualificati, si partirà proprio da qui: Giovanni Longo, direttore responsabile della redazione della guida, presenterà Fuoricasello raccontando 18 anni di storia e aneddoti. Dopo di lui Riccardo Uleri, presidente di "Longino & Cardenal" racconterà invece come da oltre 30 anni si lavori per scoprire nel mondo cibi rari e preziosi da fornire ai migliori ristoranti di tutto il mondo.

Chiuderà Barbara Foglia, direttrice del Mumac – Museo della macchina per Caffè di Cimbali Group, chiamata a organizzare un viaggio nel tempo con gli splendidi pezzi del suo museo. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito web del museo, www.museofratellicozzi.com.

P.G.