Si scattano foto seduti sul cofano della Volante

Vedono una Volante parcheggiata in strada, nel cuore di Varese nella zona di via Mazzini, e decidono di salire sul cofano e di sedercisi sopra per farsi una foto, con tanto di dito medio in evidenza, da postare inevitabilmente sui social. Una bravata costata una denuncia a piede libero per due ragazzi di origini maghrebine ospiti di una comunità per minori della provincia. Quando infatti sono stati sorpresi dai poliziotti, impegnati poco distante per un servizio, prima sono stati fatti subito scendere, poi sono stati portati in Questura, identificati e denunciati.