Si balla con Tony Rose. La competizione aiuta la ricerca Telethon

Ultimo giorno del concorso di danza "Tony Rose" a sostegno di Telethon, in collaborazione con Regione Lombardia e Cids - Coordinamento italiano danza sportiva e il patrocinio del Comune. Oggi al Palaborsani sarà la volta del liscio e del ballo da sala. I ballerini si cimenteranno con la prima prova della Super coppa Cids, valevole per il circuito ranking Cids 2324. Le competizioni, che hanno preso il via venerdì, sono multidisciplinari e spaziano da quelle accademiche ai balli latini, dalle danze country western al rock acrobatico. Il concorso è rivolto a ballerini amatori e agonisti di tutte le età, dagli under 15 agli over 70, e ha come obiettivo la diffusione a 360 gradi di uno sport completo come la danza, con una attenzione particolare alla solidarietà.

Giunto alla 28ª edizione, devolverà infatti gli incassi a Telethon, sostendendo così i progetti di ricerca sulle malattie genetiche. "Poter contribuire alla campagna di Telethon è per noi una tradizione da ormai 27 anni – commenta il fondatore, organizzatore e coordinatore, insieme alla moglie Rosamaria Intrieri, Antonio Altomare – ma soprattutto è un impegno che continuiamo a promuovere con passione ad ogni edizione. Crediamo nella ricerca come il miglior investimento sulla salute". Silvia Vignati