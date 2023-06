Sfrattati con 4 figli "Se non troviamo un’altra abitazione finiremo sulla strada"

di Graziano Masperi

MARCALLO CON CASONE

L’appartamento del Comune è troppo piccolo per sei persone e, a breve, dovranno lasciarlo. Una famiglia di origini pakistane con la cittadinanza italiana non ha vie d’uscita da una situazione che si è presentata lo scorso anno, quando ricevettero lo sfratto esecutivo dalla casa che abitavano a Marcallo con Casone. Si rivolsero ai servizi comunali che concessero loro la possibilità di utilizzare un appartamento del Comune di una metratura inferiore a quella necessaria per una famiglia di sei persone. Ma solo per un breve periodo. Ormai quel periodo è scaduto e così ecco che si presenta il grave problema. "Se non troviamo un alloggio finiremo sulla strada – commenta il capo famiglia Ishaq – Non mancano molti giorni e le soluzioni che ci sono state prospettate sono alquanto irrealizzabili". La famiglia Ishaq ha presentato domanda per un appartamento Aler cinque anni fa, ma ad oggi per svariati motivi e pur trovandosi in cima alla graduatoria, non hanno ottenuto alcun riscontro. Si tratta di papà, mamma, e quattro figli. Due diciottenni e gli altri due minori di età. La seconda soluzione potrebbe essere quella di dividerli, mamma e due figli in un alloggio e papà con gli altri due in un altro. Possibilità poco apprezzata dagli interessati: "Non vorremmo mai arrivare a una separazione". Altra soluzione potrebbe essere quella che la mamma e i quattro figli tornino in Pakistan e il padre rimanga in Italia per far rientrare la famiglia nel momento in cui le cose si saranno sistemate. "La nostra vita è in Italia, in Pakistan non abbiamo nulla – affermano – Non possiamo pensare di tornarci". "Abbiamo avuto un colloquio con la famiglia Ishaq – ha spiegato il sindaco di Marcallo Marina Roma – Anche io ero presente e conosco bene la situazione. Abbiamo formulato diverse alternative che non posso certo divulgare per motivi di privacy, ma stiamo lavorando con attenzione". Il problema di famiglie numerose che vivono in alloggi di piccole dimensioni, spesso comunali, è ormai una costante e le difficoltà nel trovare un appartamento sono ben conosciute. "La famiglia in questione si è rivolta anche a noi – ha commentato Munib Ashfaq del Movimento La Nuova Italia – Ci daremo da fare anche noi per aiutarli".