Sfonda il supermercato: "Paura tra i clienti"

Un anziano di 90 anni alla guida di una Mercedes ha sfondato la vetrina del supermercato U2 di via Cuoco a Parabiago, travolgendo le casse e distruggendo gli scaffali. Erano le 10.30 di ieri mattina. Solo per un caso fortuito il pensionato al volante non ha investito né i lavoratori né i clienti impegnati a pagare i loro acquisti. "È stato il panico, si è fermato a mezzo metro da me", ha raccontato Fabrizio Croce, un testimone. Il 90enne, unico ferito, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano.