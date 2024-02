Sessanta nuovi alberi. Piantumazione al via

È iniziata la messa a dimora di una sessantina di piante come liquidambar, tigli, "alberi dei tulipani" e gelsi, oltre ad arbusti a macchia varia nell’area a verde di nuova formazione tra le vie Toti e Bellini. L’operazione va ad abbellire la zona a ridosso del complesso residenziale del Rainbow village dove si trova la nuova rotonda di via Toti. Una piantumazione a carico del privato nell’ambito degli oneri di urbanizzazioni e delle compensazione previste dal piano residenziale di zona. Sono in fase di studio avanzato i progetti relativi alle piantumazioni nel giardino pubblico di via Garibaldi, nel bioparco di via Toti, nei giardini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.