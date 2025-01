Servizio civile. La Don Gnocchi cerca 4 giovani

Sono quattro i posti messi a disposizione per i giovani dai 18 ai 28 anni, interessati a svolgere il servizio civile alla Fondazione Don Gnocchi. Parteciperanno al progetto “Con un sorriso“ e saranno impegnati nell’assistenza a persone anziane e con disabilità. L’impegno è di 12 mesi e l’assegno mensile di 507,3 euro. Saranno parte attiva in attività socializzanti (uscite sul territorio, spettacoli ricreativo-culturali), di potenziamento e mantenimento delle autonomie (cura di sé, affiancamento al pasto, attività domestiche, percorsi sensoriali e motori, training cognitivo). Si prenderanno cura della qualità relazionale e del tempo libero delle persone che vivono nella struttura di via Galileo Ferraris. Gli aspiranti operatori volontari presteranno servizio al centro multiservizi della onlus e potranno candidarsi solo attraverso il portale domandaonline.serviziocivile.it. Le istanze devono essere presentate entro le 14 del 18 febbraio. S.V.