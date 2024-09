Senza patente guida ubriaco, innesca un tamponamento e scappa: denunciato

Mesero (Milano) – Innesca un tamponamento e scappa, ma la sua fuga è durata poco grazie alle tempestive indagini della polizia locale che hanno portato alla sua identificazione nel giro di poche ore. È accaduto l’altro giorno a Mesero. L’incidente, per fortuna, non è stato grave: danni ai veicoli e nessun ferito. Ma il conducente dell’auto, che ha tamponato quella che la precedeva, ha pensato bene di allontanarsi. In questi giorni è in corso il servizio associato tra i comuni di Marcallo, Mesero e Boffalora.

Gli agenti sono stati allertati per il sinistro di Mesero e, giunti sul posto, scoprono che il conducente dell’auto che ha tamponato l’altra era sparito. Hanno cominciato a raccogliere alcune informazioni, in particolare sono riusciti ad ottenere la descrizione del veicolo e parte della targa. Naturalmente non bastava per risalire all’auto, tanto più che in quel tratto non ci sono telecamere. I dati incrociati con quanto rilevato dai varchi che “catturano” le targhe delle auto che entrano a Mesero hanno portato all’individuazione del fuggitivo.

E così la Locale ha scoperto che l’intestatario di quell’auto non ha mai conseguito la patente. Cosa che ha fatto sorgere sospetti. Gli agenti vanno al domicilio dell’uomo, lo incrociano proprio mentre torna a casa con l’auto che presenta danni evidenti compatibili con quel tamponamento. Lui inizialmente nega mostrando evidenti segnali di alterazione psicofisica. Viene sottoposto all’alcoltest che dà esito positivo. Alla fine viene sanzionato per la guida in stato di ebbrezza e per la guida senza patente. Ieri pomeriggio, a poca distanza, si è verificato un altro grave incidente. Una donna investita a Marcallo con Casone, in via Varese, è finita al pronto soccorso in codice giallo.