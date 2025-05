Sempre attento ai suoi alunni. Un’aula dedicata al maestro

L’aula Gialla della scuola primaria Santa Caterina è stata intitolata al maestro Silvio Lavatelli, scomparso nel novembre 2020. La breve ma significativa cerimonia si è svolta alla presenza della famiglia e dell’assessore Giampiero Chiodini in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Con loro il preside Giovanni Pellegatta e il presidente della Pro loco Pietro Pierettori.

"La società e la scuola hanno oggi bisogno di esempi e il maestro Silvio Lavatelli lo è stato per noi. Con questa intitolazione desideriamo ricordare l’impegno e la passione che mise nella scuola e soprattutto verso i bambini sia durante il servizio sia dopo quando andò in pensione", ha commentato il dirigente scolastico Davide Basano.

"Una delle frasi che mio padre aveva come essenza del suo insegnamento è ‘Nei bambini la conoscenza passa sempre attraverso l’esperienza’. Ecco perché era sempre in fermento nel costruire materiale didattico e creare esperienze concrete dove i suoi alunni potessero sperimentare e verificare il loro apprendimento", ha sottolineato la figlia Emanuela.

L’aula Gialla dedicata a Lavatelli è uno spazio allestito con banchi modulari e sarà a disposizione degli insegnanti che potranno così svolgere parte del loro lavoro in un ambiente più confortevole, rilassarsi e confrontarsi, ma è anche uno spazio multifunzionale per insegnanti e alunni per imparare, divertirsi e crescere.

