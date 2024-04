Magenta, se ne vanno senza pagare il pranzo. L’amarzza dei titolari dell’agriturismo: "Nessun rispetto per chi lavora"

Giornate di festa quelle appena trascorse. Ma non per tutti, perché c’è anche chi ha lavorato. Quel che è accaduto all’Agriturismo Cascina Pietrasanta di Pontevecchio, frazione di Magenta, ha però dell’incredibile. Una signora aveva prenotato un tavolo da dieci persone. All’appuntamento si presentano solo in sei. "Ma la cosa che ci ha lasciati senza parole – affermano dall’agriturismo – è che se ne sono andati tutti senza pagare il conto. Senza rispondere alle numerose chiamate da parte nostra. Quanto è accaduto ci lascia offesi e demoralizzati. Ringraziamo quelle persone per avere trascorso un bel pomeriggio da noi, senza avere avuto il minimo rispetto per chi li ha fatti stare bene". Dalla Cascina Pietrasanta c’è delusione.

"Non è tanto per i soldi che siamo amareggiati – concludono – ma per la mancanza di rispetto per chi, come noi, dedica i giorni di festa a far stare bene gli altri".Graziano Masperi