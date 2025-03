Scuolabus contestato . Le mamme al sindaco: vogliamo fermate sicure

Non ci stanno le mamme della frazione di Pontenuovo. Non capiscono per quale motivo non possa essere messa una fermata dello scuolabus in un punto sicuro di via Ugo Foscolo a Pontenuovo di Magenta, dove la sosta per il pullman è presente ed è in sicurezza. Nella frazione boffalorese di Pontenuovo ci sono due fermate, quella in via Buonarroti e l’altra in via Colletta. Secondo la sindaca Sabina Doniselli sono entrambe in sicurezza.

Il pulmino che effettua il trasporto scolastico fa due giri la mattina e altrettanti nel pomeriggio. La mattina il primo giro parte per i ragazzi delle scuole medie ed è seguito da quello per i bambini delle elementari. "Era stata richiesta una fermata in un punto che abbiamo valutato con molta attenzione – spiega –. Abbiamo percorso il tragitto con il nostro referente insieme alla polizia locale. Ma è emerso un problema di non poco conto. Spesso, soprattutto la mattina, ma anche nelle ore pomeridiane, l’autista del pulmino si ritrova le auto parcheggiate e fermarsi per far salire e scendere i bambini può risultare davvero pericoloso". Anche la risposta della sindaca Doniselli si basa su questioni di sicurezza per i bambini. Se ci sono auto parcheggiate (cosa che accade spesso), a lato della fermata, l’autista non se la sente di far scendere i bambini.

Ma questo per i genitori non deve rappresentare un ostacolo. "La presenza delle auto non deve essere un problema – commenta una mamma – se ci saranno veicoli parcheggiati in quel punto saremmo noi ad avvisare la Polizia locale di Magenta di questo problema. E saranno loro a dare le multe. Siamo sicuri che questo rappresenterebbe un deterrente e, nel giro di pochissimo tempo, nessuno più parcheggerebbe". Liberare la fermata e renderla sicura a suon di multe, quindi. I genitori insistono su questo punto perché il tratto è molto trafficato. "Possibile che non si riesce a comprendere – si chiede la mamma – che una soluzione esiste? Il pulmino transita proprio davanti alla fermata regolarizzata e non riusciamo a capire perché non possa fermarsi a far scendere i bambini".