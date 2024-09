Scrittori e artisti locali, arriva il vostro momento

Restano ancora pochi giorni per candidarsi alla terza edizione di "CAPitolo 20025", la giornata dedicata agli scrittori e artisti locali che si terrà sabato 21 settembre nel Parco della Biblioteca di via Cavour. Scadono il 7 settembre, infatti, i termini per candidarsi a un evento che, nelle due edizioni precedenti, era stato in grado di aggregare complessivamente circa 120 fra autori e artisti e che rappresenta un’occasione per valorizzare la creatività e i talenti del territorio, farli conoscere e conoscere altri scrittori e artisti, vivere una giornata all’insegna della cultura contribuendo a, infine, fare della biblioteca un luogo sempre più animato e ricco di opportunità e scambi culturali.

Il programma di quest’anno prevede che le presentazioni dei libri avvengano alle 11 e alle 17, in modalità collettiva: ogni autore ha la possibilità di presentare il proprio libro in massimo 10 minuti; la mostra en plein air delle opere d’arte, invece, si terrà dalle 10.30 alle 19. Ogni artista provvederà autonomamente all’allestimento e alla custodia delle proprie opere.

Nel 2022, in occasione della prima edizione della manifestazione, era stata registrata fin da subito una nutrita partecipazione; trentaquattro autori avevano esposto le proprie opere, dalle 10 alle 20, nel parco, mentre una trentina di scrittori avevano dato vita al talk a partire dalle 17. Al termine del talk si era è poi tenuto il concerto de "I trii malnatt", che si erano esibiti in un repertorio di canzoni milanesi che spazia da Giovanni D’Anzi a Giorgio Gaber a Enzo Iannacci. Lo scorso anno, in occasione della seconda edizione, e forte del successo della prima edizione, CAPitolo 20025 si era arricchito anche con un’installazione collettiva denominata "In biblioteca c’è posto per tutti".

Attorno a un nucleo di 90 piccole sedie assemblate da Silvia Cibaldi e posizionate nei pressi della grande magnolia, altri artisti avevano esposto i propri modelli di sedie: l’invito, rivolto a tutti, era stato di partecipare portando una sedia di propria scelta che contribuirà a creare un’installazione sviluppata a partire dall’ingresso del parco in via Cavour.P.G.