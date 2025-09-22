Sangue alla sagra patronale. Ferita, chiede aiuto in strada

BOFFALORA TICINO (Milano)

Momenti di paura domenica, durante la festa patronale di Boffalora Ticino, quando una donna di 35 anni di origine Kosovara è stata accoltellata dal compagno all’interno di un’abitazione del centro. Secondo quanto ricostruito, la lite tra i due sarebbe degenerata rapidamente in violenza, con l’uomo che ha colpito la donna con più fendenti al torace e alla zona ascellare, provocando ferite gravi. La vittima, ferita e sotto choc, è riuscita a fuggire dall’abitazione sanguinante e a chiedere aiuto tra i passanti in piazza Matteotti, dove si stava svolgendo la festa. Tra i primi a soccorrerla un medico che stava visitando le bancarelle, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata e sottoposta alle prime cure: fortunatamente le sue condizioni si sono stabilizzate e al momento non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, insieme alla polizia locale, hanno immediatamente avviato le indagini e attivato le ricerche dell’uomo, anch’egli di origine kosovara, che è fuggito a piedi subito dopo l’aggressione, ripreso dalle telecamere mentre si dirigeva verso la propria auto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e i possibili moventi, ancora tutti da chiarire. Le autorità stanno anche raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa e delle persone presenti in piazza al momento dell’accaduto, oltre a visionare le immagini di videosorveglianza della zona, nella speranza di ottenere elementi utili per rintracciare il responsabile. Il figlio della coppia al momento dell’accoltellamento, non era presente nell’appartamento.