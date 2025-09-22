Non è colpa dei Labubu
Sangue alla sagra patronale. Ferita, chiede aiuto in strada

Boffalora (Milano), 35enne accoltellata dal compagno: la salvano i passanti e un medico

Boffalora (Milano), 35enne accoltellata dal compagno: la salvano i passanti e un medico

Boffalora (Milano), 35enne accoltellata dal compagno: la salvano i passanti e un medico

BOFFALORA TICINO (Milano)

Momenti di paura domenica, durante la festa patronale di Boffalora Ticino, quando una donna di 35 anni di origine Kosovara è stata accoltellata dal compagno all’interno di un’abitazione del centro. Secondo quanto ricostruito, la lite tra i due sarebbe degenerata rapidamente in violenza, con l’uomo che ha colpito la donna con più fendenti al torace e alla zona ascellare, provocando ferite gravi. La vittima, ferita e sotto choc, è riuscita a fuggire dall’abitazione sanguinante e a chiedere aiuto tra i passanti in piazza Matteotti, dove si stava svolgendo la festa. Tra i primi a soccorrerla un medico che stava visitando le bancarelle, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata e sottoposta alle prime cure: fortunatamente le sue condizioni si sono stabilizzate e al momento non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, insieme alla polizia locale, hanno immediatamente avviato le indagini e attivato le ricerche dell’uomo, anch’egli di origine kosovara, che è fuggito a piedi subito dopo l’aggressione, ripreso dalle telecamere mentre si dirigeva verso la propria auto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e i possibili moventi, ancora tutti da chiarire. Le autorità stanno anche raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa e delle persone presenti in piazza al momento dell’accaduto, oltre a visionare le immagini di videosorveglianza della zona, nella speranza di ottenere elementi utili per rintracciare il responsabile. Il figlio della coppia al momento dell’accoltellamento, non era presente nell’appartamento.

