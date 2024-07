San Vittore Olona, gira nudo in piazza con una catena e una mazza

San Vittore Olona (Milano), 15 luglio 2024 – Girava nudo per il centro, brandendo una catena e una mazza, e quando ha notato qualcuno per strada lo ha inseguito: è finita con un trattamento sanitario obbligatorio e una denuncia a piede libero per il protagonista la vicenda che nella prima mattinata di oggi ha avuto come teatro piazza Italia. La pattuglia dei carabinieri della stazione di Nerviano, impegnata in un servizio di perlustrazione, intorno alle 5 di questa mattina, su richiesta della Centrale Operativa di Legnano, è intervenuta a San Vittore Olona, in piazza Italia, perché era stata segnalata la presenza di un soggetto violento e aggressivo, che si aggirava completamente nudo, con catena e mazza e alla mano. Il soggetto era stato segnalato da un privato cittadino che aveva udito dei forti rumori provenire dalla piazza e che, sceso in strada, aveva notato una persona svestita e agitata correre verso di lui brandendo la catena e la mazza. Con la pattuglia del Comando stazione di Nerviano, dunque, sono giunti in supporto anche l’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano, l’ambulanza della Croce Bianca di Milano e l’automedica che, dopo un primo accertamento sul posto, ha disposto il trasporto del giovane - identificato in un cittadino di nazionalità egiziana 21enne senza fissa dimora – con Tso, trattamento sanitario obbligatorio. Il giovane verrà denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per porto d’armi oppure oggetti atti a offendere.