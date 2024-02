A San Vittore Olona, la tradizionale Cinque Mulini diventa gender

San Vittore Olona (Milano), 19 febbraio 2024 - Una gara "gender" per la Cinque mulini studentesca 2024. La 28esima edizione della manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 a.s.d. chiama a raccolta tutte le scuole secondarie del territorio di primo e di secondo grado e quest’anno raddoppia.

Infatti, la novità che si terrà il 24 febbraio, sarà la gara a staffetta mista, ragazzi e ragazze assieme, che prenderà il posto di quella divisa tra maschi e femmine. “Si tratta di una formula un po' diversa dal solito. Si parla tanto di gender equality, parità di genere, per cui abbiamo pensato di riunire nella stessa gara maschi e femmine” ha spiegato Giuseppe Gallo, presidente dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 a.s.d.

"Ogni ragazzo percorrerà un chilometro dando il cambio alla sua compagna o al suo compagno. Gareggeranno per ogni squadra due ragazze e due ragazzi e alla fine ci sarà la corsa dei professori”.

La “special edition” precede la gara tradizionale prevista per il 16 novembre, cioè il giorno prima della classica “Cinque Mulini di San Vittore Olona”, definita da molti "il Cross più bello del mondo".

La gara è stata inserita tra le prove di selezione per le squadre azzurre in vista degli Europei di Cross che, nel 2024, si terranno nel mese di dicembre in Turchia.

È inoltre confermata durante la manifestazione la gara per i ragazzi disabili e tra loro ci saranno atleti che hanno partecipato anche alle paraolimpiadi e a vari campionati nazionali ed europei. Come tradizione, le gare si svolgeranno nell’area del Vallo Mulino Meraviglia, in via XXIV Maggio a San Vittore Olona, con un percorso che si sviluppa tra i prati.