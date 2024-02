Università Bocconi, commenti offensivi e discriminatori contro i bagni gender neutral: sospesi tre studenti

Milano, 15 febbraio 2024 – Sei mesi di sospensione per tre studenti dell’Università Bocconi di Milano. È questa la punizione per aver pubblicato sui social una serie di commenti offensivi e discriminatori dopo che l’istituto ha introdotto i bagni gender neutral in sette edifici del Campus. A diffondere i primi commenti sono stati i gestori della pagina Instagram “Proletariato bocconiano” e a segnalare la vicenda all’Ateno è stato uno studente.

Il caso è nato dalla pagina Instagram chiamata “Proletariato bocconiano”, dove sono apparsi alcuni messaggi legati all’installazione di bagni gender neutral nell’università Bocconi di Milano. Non è escluso che nel mirino dell’ateneo siano finiti anche altri commenti denigratori: la Bocconi parla anche di messaggi “provocatori e offensivi verso persone con disabilità”.

Alcuni dei commenti sono risultati particolarmente offensivi, tanto che l’ateneo ha subito voluto prendere posizione e ha sospeso tre studenti per sei mesi come punizione per ciò che avevano scritto online. A segnalare la vicenda all’Università è stato uno studente.

"La Commissione disciplinare su segnalazione del presidente di un’associazione studentesca ha aperto un'istruttoria che ha portato alla sospensione per 6 mesi di 3 studenti autori di messaggi e commenti contenenti pesanti allusioni sessuali e contenuti provocatori e offensivi nei confronti delle persone con disabilità”, ha spiegato l’Ateneo. E ha sottolineato: “Tali messaggi violano il diritto al rispetto nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità accademica e sono inoltre lesivi dell'immagine e della reputazione della Bocconi. L’università ha quindi applicato quanto previsto dall’honor code, che tutti gli studenti sottoscrivono al momento dell'iscrizione, e dai suoi regolamenti”.

Anche sul sito internet dell’Università, una parte è dedicata proprio al tema della 2non discriminazione”. “Far parte della comunità Bocconi significa condividerne i valori: indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, uguaglianza, solidarietà, promozione della diversità, attenzione al merito e sviluppo delle capacità individuali, professionalità e standard, responsabilità sociale”, si legge online. E ancora: “Siamo impegnati a mantenere, per tutte le studentesse e gli studenti, un ambiente accademico libero da ogni discriminazione basata su etnia, religione, genere, nazione, età, disabilità od orientamento sessuale”.

La decisione di sospendere gli studenti è quindi arrivata perché l’Ateneo ha scelto di adottare le norme per chi infrange quello che è conosciuto come “Honor Code Bocconiano” di cui tutti gli studenti sono a conoscenza e che devono seguire insieme ai docenti e a tutto il personale. Di solito ci sono quattro opzioni per punire chi non segue questo regolamento: ammonizione, interdizione temporanea da uno o più corsi, sospensione da uno o più esami per una o più sessioni, esclusione temporanea dall’Università con successiva perdita di sessioni di esame.

A segnalare la vicenda all’Università Bocconi è stato Samuele Appignanesi. Studente di giurisprudenza e presidente dell’associazione Lgbtqia+ “Best Bocconi”, ha raccontato quanto accaduto dal suo profilo Instagram. “Due anni fa, quando ho ripreso l’università dopo aver fatto coming out, ho iniziato ad avere difficoltà ad usare i bagni in università. Nei bagni degli uomini venivo guardato male e a volte anche deriso. Nei bagni delle donne mi sentivo fuori posto e anche lì ricevevo qualche sguardo”, ha scritto lo studente. E ancora: “La mia prima soluzione è stata di non usare più i bagni universitari. Ho parlato della questione con l’università e immediatamente c’è stata una grande attenzione e un enorme impegno”. E così è stato: la Bocconi a settembre ha aggiunto i bagni neutri in quasi tutti gli edifici universitari. E l’associazione di cui è capo ha deciso di fare un video con BocconiTV per dare la notizia agli studenti. “Qui ci sono stati commenti che deridevano e insultavano le persone trans e disabili”, ha sottolineato Samuele. “Le persone responsabili sanno cosa hanno scritto e perché sono state punite. Mi auguro che questo sia un ricordo che l’odio ha delle conseguenze”, ha concluso.