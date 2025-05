Spesa di alcolici al super senza pagare. Due ragazzi scoperti e denunciati

Hanno cercato di fare incetta di superalcolici senza passare dalla cassa, ma il tentativo è finito male. Due giovani di 19 anni, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per furto dopo essere stati sorpresi a rubare in un supermercato. L’episodio è avvenuto all’Iper Tosano. I due ragazzi sono entrati nel punto vendita come normali clienti, si sono aggirati tra gli scaffali, poi si sono diretti verso il reparto dei superalcolici. Qui hanno prelevato quattro bottiglie, cercando poi di oltrepassare le barriere d’uscita senza pagare. Il loro comportamento, tuttavia, non è sfuggito al personale di vigilanza che li ha seguiti attraverso le telecamere, bloccandoli prima che potessero allontanarsi. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno identificato i due e proceduto con la denuncia per furto.