Civil Week nel nome dell’Europa

"L’Europa siamo noi" è il tema della Civil Week 2025. Il progetto, promosso da numerosi soggetti del territorio metropolitano milanese (tra i quali il Comune di Milano, insieme al Forum Terzo Settore Alto Milanese, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Fondazione Ticino Olona) intende valorizzare espressioni di partecipazione, cittadinanza attiva, solidarietà ed economia civile. Dall’8 all’11 maggio tante le iniziative sul territorio. La mostra fotografica “Donne e motori? Gioie e basta“ dell’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi sarà vistabile nelle quattro giornate al Circolo Alberto da Giussano, in via Mauro Venegoni 47, a Legnano. L’8 e il 9 maggio “Europa: Unione...o?“: nella sede Afamp (Associazione famiglie amici malati psichici), via Girardi 19, verranno fatte brevi interviste ai soci sull’Unione Europea. Spazio anche alle scuole, con “L’Europa ha gli occhi dolci“: gli allievi e le allieve del percorso Ifts Food delle sedi Ial di Legnano e Saronno si metteranno alla prova nella preparazione di dolci tipici delle nazioni europee (8 maggio, in via Renato Cuttica a Legnano). ScenAperta apre le porte della Scuola di teatro. Insegnanti e allievi accolgono la cittadinanza nella sede a Palazzo Leone da Perego di Legnano (8 e 9 maggio). Il pomeriggio del 10 maggio “Europa, unita nella diversità“: si potrà scoprire alle Gallerie Cantoni la Scuola di Babele. In contemporanea, un viaggio virtuale attraverso le bellezze, gli usi e i costumi dell’Europa (al Polo comunale delle associazioni, via Abruzzi, Legnano). Il 10 maggio, dalle 15 alle 20, a Cerro Maggiore (al Chiostro solidale, piazza San Francesco d’Assisi 1) una festa per famiglie e bambini, musiche d’Europa e spettacolo di clown. Ultimo appuntamento l’11 maggio con la corsa Stralegnanese. S.V.