Auditorium di San Vittore Olona, le spese bloccano i servizi

San Vittore Olona (Milano) – Nell’ultimo consiglio comunale sono state approvate le variazioni di bilancio relative all’anno 2024. Le richieste da parte degli uffici sono state enormi, inizialmente si parlava di circa 237.000 euro di fondi che andassero a colmare quelli mancanti.

“Non siamo stati in grado di soddisfarle totalmente – ammette il sindaco Marco Zerboni (nella foto) –. A farla da padrone i capitoli dei servizi sociali. Ancora una volta però non sono mancati nuovi esborsi per l’auditorium in costruzione, voluto dalla passata amministrazione, partito con la dicitura “efficientamento energetico della scuola media Leopardi” con stanziamento di 480.000 euro nel 2021 ed oggi dopo due nuove varianti, giunto a 842.000 euro”.

Come è stata finanziata l’opera? Quasi in toto (610.000 euro) dagli oneri di urbanizzazione, quelli che si utilizzano ad esempio per asfaltatura delle strade, rifacimento dei marciapiedi e la manutenzione in generale degli stabili comunali. Ed ecco spiegato come mai negli ultimi anni non si sono visti quasi per nulla i cantieri di rifacimento sulle strade, se non per rattoppi e la manutenzione del verde è risultata ridotta.