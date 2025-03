Incidente sul lavoro a San Giorgio su Legnano: cade da un trabattello, 43enne in ospedale

San Giorgio su Legnano (Milano), 2 marzo 2025 – Incidente sul lavoro, questa mattina, a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 9, per un infortunio avvenuto in via Verdi 6, presso la ditta P.R.C. Asfalti di Piraino Carlo. Su richiesta del 118, sul posto è intervenuta un’unità di emergenza per prestare aiuto a un artigiano indipendente di 43 anni, di origine ecuadoregna.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato in lavori di cartongesso quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da un trabattello da un’altezza di circa 1,5 metri.

L’impatto ha reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo per un sospetto trauma cranico. L’infortunato è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove i medici stanno effettuando gli accertamenti del caso.