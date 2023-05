Salute e dieta in pillole dagli infermieri Humanitas

Dovete fare un prelievo di sangue? Nei giorni precedenti è consigliabile non modificare la propria dieta abituale (per non falsare gli esiti), così come la sera precedente è meglio non fare attività fisica molto intensa (come sopra). E’ questa una delle brevi, efficaci indicazioni fornite dagli infermieri di Humanitas Mater Domini. Che per la giornata internazionale loro dedicata, il 12 maggio, sono diventati protagonisti di una serie di micro-video, della durata inferiore a un minuto, nell’ambito di un progetto denominato "Nurse on social". Si tratta di una piattaforma web e social che raccoglie, in video-pillole, consigli di salute e gesti di cura spiegati da infermiere e infermieri degli ospedali e centri medici Humanitas. Obiettivi: diffondere la cultura della salute e valorizzare la professione infermieristica. Da come fermare la perdita di sangue dal naso a consigli su come affrontare la fobia degli aghi, a una guida per applicare correttamente la manovra di disostruzione nell’adulto, i micro-video hanno l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sui gesti di cura e primo intervento negli spazi virtuali in cui si trascorre molto tempo, i social. I protagonisti di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care sono le infermiere Laura Guzzetti, Cristina Clerici, Emanuela Equizi, Aurora Ferrario, Paola Travaini e l’infermiere Andrea Sartorio, che in "Nurse on social" mostreranno le corrette manovre per il massaggio cardiaco, cosa fare in caso di ustione o svenimento durante un prelievo di sangue. "L’impegno alla divulgazione e alla formazione è da sempre parte della nostra mission: oltre al corso di Primo soccorso, portiamo avanti questi valori anche attraverso il corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University che dal 2021 è presente anche a Castellanza", spiega il dottor Luca Piacenza, responsabile Servizi Assistenziali di Humanitas Mater Domini.

Silvia Vignati