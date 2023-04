Salute delle donne, ecco 140 consulti gratuiti

Prima le “cardiologie aperte”. Ora la salute della donna. Proseguono le iniziative di prevenzione messe in atto da Humanitas Mater Domini. Dal 17 al 22 aprile, il calendario prevede oltre 30 appuntamenti tra consulti gratuiti e incontri informativi, per sensibilizzare ancora di più il mondo femminile sull’importanza della prevenzione e sul prendersi cura della propria salute. La diagnosi precoce, infatti, rimane ancora il miglior alleato per battere sul tempo molte patologie e disturbi. In occasione dell’ottava "Giornata nazionale della salute della donna", che si terrà il 22 aprile, anche quest’anno Humanitas Mater Domini ha aderito all’(H)Open Week organizzato da Fondazione Onda. Insieme all’Ospedale, scendono in campo anche gli specialisti dei Centri medici Humanitas Medical Care di Arese, Lainate, Busto Arsizio e Varese. Oltre 140 i consulti gratuiti in programma, che spazieranno dalla ginecologia alla senologia, dalla nutrizione alla neurologia fino alla colonproctologia. Il calendario degli eventi e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti www.materdomini.it e www.humanitas-care.it. Il consiglio è prenotare per tempo, perché la gratuità delle proposte fa sì che i posti si esauriscano in fretta (come per le visite cardiologiche). Da segnalare poi la serata di giovedì 20 aprile si parlerà di "Menopausa: sfatiamo i tabù", dalle 20.30 alle 21.30, nell’auditorium dell’Edificio 3 di Humanitas Mater Domini parleràla dottoressa Elena Corradini, ginecologa dell’Ospedale. S.V.