Sala d’attesa: chiusura e controlli

Era diventata la casa di alcuni senzatetto: dopo l'intervento della polizia locale, la situazione sembra essere stata risolta, anche perché i sistemi di chiusura verranno modificati per impedire accessi indesiderati. La polizia locale di Legnano ha monitorato la situazione della sala d'attesa della stazione nelle ore serali e notturne dopo che, a seguito di alcune segnalazioni, nelle scorse settimane è stata rilevata la presenza di persone all'interno della sala. Gli agenti hanno dunque raccolto le generalità delle persone trovate nella sala d'attesa e provveduto a segnalare ai servizi sociali dei diversi Comuni la loro situazione. Si tratta, infatti, di persone senzatetto – nell'ordine di poche unità – conosciute agli uffici e, nella maggior parte dei casi, italiane residenti in altri Comuni. Nei passaggi effettuati negli ultimi giorni, le pattuglie non hanno più registrato queste presenze. Il Comune di Legnano provvede, come stabilito dal contratto di comodato stipulato con RFI, alla chiusura della sala d'attesa ogni sera tramite l'azienda incaricata.

P.G.