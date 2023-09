Ruba negli uffici comunali a Castellanza, aggredisce dipendente e scappa

È caccia al ladro che ha aggredito alle spalle nel suo ufficio in municipio a Castellanza un dipendente comunale sessantenne, facendolo cadere a terra e poi è fuggito dopo aver rubato dal portafogli dell’impiegato i soldi. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia locale sull’episodio accaduto ieri mattina. A quanto pare negli orari di apertura al pubblico qualche malintenzionato si intrufola e approfittando dell’assenza momentanea dei dipendenti rovistando nelle borse per rubare soldi. Era l’intenzione del ladro che ieri mattina a Palazzo Brambilla è salito al piano superiore: con una spallata ha aperto la porta, chiusa a chiave, di un ufficio ed è entrato a caccia di bottino. Poco dopo il funzionario è ritornato in ufficio, ha notato la porta aperta e l’armadio: il sessantenne è stato aggredito alle spalle ed è finito a terra. A trovarlo privo di sensi un agente della polizia locale: il dipendente è stato accompagnato al pronto soccorso. Ros.For.