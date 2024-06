Legnano, rovista in un’auto parcheggiata e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Legnano (Milano) Alcuni testimoni lo hanno visto mentre stava rovistando all’interno di un’autovettura lì parcheggiata e hanno allertato le forze dell’ordine: quando i carabinieri sono arrivati sul posto non ha trovato di meglio da fare che reagire, finendo per essere arrestato e denunciato per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’episodio ha avuto come teatro il parcheggio di un esercizio commerciale che si affaccia su viale Cadorna, una delle direttrici più trafficate della città, durante le ore serali dell’ultimo fine settimana. Quando i militari sono arrivati sul posto dopo la segnalazione, intorno alle 21, hanno trovato un 31enne, di nazionalità marocchine e senza fissa dimora, che stava rovistando nell'auto, proprietà di una donna in quel momento ignara di quanto stava succedendo, in via Morganti, strada secondaria parallela a viale Cadorna.

Il 31enne ha resistito ai Carabinieri, ha avuto una colluttazione con i militari intervenuti ed è stato infine arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni.