Incidente a Robecco sul Naviglio: muore motociclista di 43 anni finito nel fossato

Robecco sul Naviglio (Milano), 7 maggio 2022 – Forse una distrazione mentre era alla guida, poi l’uscita di strada mentre era in sella sua motocicletta lungo la direttrice che congiunge le frazioni di Casterno e Cascinazza, una strada che attraversa la campagna e con un ampio fossato al lato: quando i soccorsi sono arrivati sul posto per l’uomo alla guida della motocicletta non c’era ormai più nulla da fare. L’incidente mortale ha avuto come teatro via Fratelli Bandiera, nel Comune di Robecco sul Naviglio ed è accaduto nel pomeriggio di oggi, quando erano da poco passate le 16. L’uomo, 43 anni, stava procedendo a bordo della sua motocicletta e per motivi da appurare ho perso il controllo senza che altri mezzi venissero coinvolti nell’incidente.

La motocicletta è finita nel fossato a lato della strada e l’uomo è stato sbalzato dalla sella con estrema violenza. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i vigili del Fuoco, ma quando i soccorsi sono arrivati in zona è apparso subito chiaro che per l’uomo non c’era già più nulla da fare.