Robecchetto, in mutande per strada sotto l’effetto della cocaina: fermato con il taser

Robecchetto con Induno (Milano), 12 marzo 2024 – Girava per strada vestito con le sole mutande, uscendo e rientrando nella sua abitazione e gridando minacce e improperi indirizzati a persone non ben identificate.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri, l’uomo ha estratto da un cassetto un coltello obbligando i militari a usare un taser per fermarlo.

L’uomo, un 57enne lì residente, pregiudicato, era stato segnalato poco prima dai vicini di casa che avevano “notato” il via vai continuo dalla sua abitazione in un evidente stato di alterazione psicofisico. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato fuori casa, come detto vestito con le sole mutande e in stato di agitazione (è stato poi accertato che l’uomo era sotto gli effetti della cocaina): quando l’uomo ha notato i carabinieri si è chiuso in casa.

I militari sono dunque riusciti a entrare nell’abitazione per provare a calmarlo ma l’uomo ha improvvisamente aperto un cassetto per estrarre un coltello. Ai carabinieri non è restato altro da fare che utilizzare il taser in dotazione per fermarlo e ristabilire la calma nel quartiere. L’uomo è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.