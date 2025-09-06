Risse violente e coltelli. Cresce la paura in città

Animi sempre più surriscaldati e così non passa giorno che non ci scappi una rissa. L’altra sera tra Vittuone e Abbiategrasso si sono verificati due gravi episodi praticamente in contemporanea. A Vittuone è accaduto nel piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale, ma la dinamica non è ben chiara. L’alterco sarebbe partito da un uomo adulto nei confronti di un ragazzo, forse per uno screzio che risale a tempo addietro. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Sedriano chiamati dai residenti decisamente allarmati per quello che stava accadendo. Anche perché alcuni testimoni avrebbero visto un coltello con il quale l’uomo si sarebbe fatto minaccioso, fatto sul quale sono tuttora in corso gli accertamenti. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite e l’intervento delle forze dell’ordine si è rivelato provvidenziale. Anche in piazza Castello ad Abbiategrasso i cittadini hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Questa volta per una lite degenerata tra giovani di origine egiziana. E anche in questo caso qualcuno avrebbe estratto un coltello. Giunti sul posto, oltre ai militari del radiomobile, i soccorritori di un’ambulanza che hanno accompagnato un giovane di 29 anni al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Nulla di grave, ma l’ennesimo episodio di una lite degenerata in violenza, e con la presenza di un coltello, ha destato non poca preoccupazione tra gli abbiatensi.

La stessa preoccupazione che denunciano i cittadini di Santo Stefano Ticino, soprattutto coloro che vivono nella zona della stazione ferroviaria. Dopo una recente aggressione l’altro giorno si è verificato un altro grave episodio, sempre nel piazzale sul retro dello scalo ferroviario. Un uomo è stato preso di mira da alcuni individui che lo volevano malmenare per cause sconosciute. Due o tre persone che sarebbero poi scappate salendo sul primo treno in partenza alla volta di Milano.

Graziano Masperi