Crema (Cremona) – Coltello alla gola e pugni in faccia. Notte di paura per due ragazzi di Crema, aggrediti e rapinati in pieno centro da una banda di tre coetanei, tutti con meno di vent’anni. La chiamata arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri di Crema parlava di una rissa tra giovani, tuttavia quando i militari sono arrivati sul posto, ben tre pattuglie, da Cremona, da Romanengo e Rivolta d’Adda, la situazione era ben diversa. Non era una rissa, bensì un’aggressione a due ragazzi da parte di tre sconosciuti coetanei, i quali li avevano minacciati con un coltello e rapinato uno dei due del suo telefono cellulare.

Il malcapitato peraltro è stato colpito con un violento pugno al volto ed a seguito delle lesioni riportate è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Crema da dove poi è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sono scattate immediate le ricerche nelle vie adiacenti che hanno permesso di di rintracciare uno dei tre aggressori, che è stato condotto in caserma per accertamenti. Si tratta di un 18enne, con precedenti di polizia e che in tasca aveva il coltello utilizzato poco prima. Per lui è scattata la denuncia per rapina aggravata e porto abusivo di coltello. Le indagini continuano per l'identificazione degli altri due e per il recupero del telefono cellulare che non è stato ritrovato.