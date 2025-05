Rissa e coltellate. Un arresto

Una rissa tra due gruppi di giovani, maghrebini, poco più che maggiorenni. Poi all’improvviso è spuntato un coltello che ha ferito un ventunenne. È accaduto nella serata di mercoledì a Luino, nella zona della stazione. Le rapide indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di un diciottenne, ritenuto il presunto accoltellatore, l’accusa è di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi con violenza sono stati due gruppi di giovani nordafricani, "italiani di seconda generazione", residenti nella zona del Luinese. Ancora da chiarire il motivo: sembra che i due gruppi si siano presi a sassate in prossimità dei binari. Sarebbe seguita una colluttazione, quindi la situazione è degenerata fino all’accoltellamento. Ad avere la peggio il ventunenne ferito alla testa e a una gamba. È stato trasportato in ospedale a Varese: non è in pericolo di vita.

Ros.For.