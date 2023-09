Riqualificazione in cantiere dal Pgt del 2003

L’area interessata dal piano approvato in Giunta è quella occupata dalla fabbrica Officine Mario Pensotti, dismessa dal 1985: nel primo decennio del Duemila il piano, già presente nel Prg del 2003, era stato attuato esclusivamente per la parte che insiste sul quadrilatero compreso fra le vie XXIX Maggio, Bezzecca e Pietro Micca. Da realizzare restava la parte compresa fra le vie XXIX Maggio, Bezzecca e Plinio per una superficie pari a 21mila 145 metri quadrati, dove l’unico edificio presente è la palazzina Uffici con fronte su via XXIX Maggio. A fine 2014 tutto sembrava essersi incanalato verso una soluzione: l’allora assessore alla Gestione del territorio, Antonio Ferrè, aveva presentato il recupero dell’ex area che sarebbe dovuto ripartire da dove, tempo prima, si era interrotto il percorso. La Giunta di allora aveva approvato la ridefinizione planivolumetrica del piano attuativo che, avviato negli anni precedenti, era stato portato a termine solo parzialmente e tra piazze, unità di commercio di vicinato e terziarie, uno spazio pubblico ancora da definire, aree residenziali e housing sociale, tutto sembrava pronto per i restanti 40.356 metri cubi del piano e i circa 200 nuovi appartamenti. Tutto, invece, si era poi incagliato fino alle ultime decisioni di questi giorni.P.G.