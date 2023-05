Rientra in Italia dal Marocco Arrestato Pedro, il re dei pusher

Era fuggito dopo un controllo, rientra in Italia dal Marocco e viene arrestato. Si tratta di un famoso spacciatore di droga di 38 anni latitante dall’aprile del 2022, quando era stato catturato il fratello fra Castano Primo e Nosate. Nei confronti suoi il GIP del Tribunale di Busto Arsizio aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per numerosi episodi di spaccio di cocaina e hashish consumati tra Castano Primo, Vanzaghello, Magnago e Lonate Pozzolo. Atterrato all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ad attenderlo c’era la Polizia di Frontiera. Insieme al fratello, Pedro era un pusher molto attivo nel Castanese. Una pattuglia della Polizia Locale di Castano Primo e Nosate il 20 settembre del 2021 aveva fermato un’Audi con lui a bordo insieme a una donna. Che nella borsetta aveva 53 dosi di cocaina e 9 di hashish ed era stata arrestata ma l’uomo era riuscito a fuggire. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dalla Polizia Locale in collaborazione con il commissariato di Busto Arsizio, avevano portato all’identificazione di una trentina di clienti. Lo scorso 7 maggio c’è stato appunto l’arresto di Pedro, al quale la misura cautelare è stata notificata dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio dopo lo sbarco dal volo proveniente dal Marocco. Ch.S.