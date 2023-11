Riconoscimento a Pistoletto ricordando Furia

Scienza e arte unite nel nome di Salvatore Furia. Il premio Ecologia Città di Varese, dedicato alla memoria del meteorologo ed educatore che fondò Centro Geofisico Prealpino e Cittadella delle scienze del Campo dei Fiori, quest’anno sarà assegnato ad una delle figure più importanti dell’arte contemporanea a livello italiano e internazionale. Sarà Michelangelo Pistoletto a ricevere il premio martedì 12 dicembre alle 21 al Salone Estense. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno a chi si è distinto nell’ambito della divulgazione in tema di tutela dell’ambiente e di ecologia. Dopo le ultime edizioni che hanno premiato Stefano Mancuso, Michele Lanzinger, Salvatore Settis, Franco Arminio e Barbara Gallavotti è la volta di un altro protagonista della cultura italiana. Nei lavori di Pistoletto l’arte è al centro di una trasformazione responsabile della società. Attraverso la sua avventura estetica l’artista ha provato a cercare una sintesi per giungere ad un equilibrio rinnovato tra artificio e natura. Una missione che era anche quella di Salvatore Furia. Non a caso anche Michelangelo Pistoletto ha dato vita alla sua cittadella: si tratta di Cittadellarte, fondazione creata nel 1998 a Biella, sua città di origine.

"Due personalità in apparenza diverse ma accomunate da una passione – la conoscenza scientifica per uno, la creazione artistica per l’altro – sviluppano il loro percorso arrivando entrambi a mettere tutto in connessione. Bellezza, arte, scienza, natura, filosofia, spiritualità, tecnologia, storia, avvenire", sottolinea Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale del Comune di Varese. Durante la serata del 12 dicembre sarà consegnato anche il premio "Mario Pavan", che ha l’obiettivo di valorizzare i lavori di giovani dottorandi in materie scientifiche. Quest’anno va allo spagnolo Javier Babi Almenar. L.C.