“Ricircolo“, fondi regionali a tre Comuni

Ci sono anche Arluno, Abbiategrasso e Vanzaghello tra i Comuni che hanno ricevuto fondi nel contesto del bando “Ricircolo“ di Regione Lombardia, che ha messo in gioco 10 milioni di euro per finanziare 87 progetti presentati per infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come hub e empori solidali, infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come centri del riutilizzo, prevenzione dei rifiuti nelle mense e implementazione della raccolta. "Sulla raccolta e la gestione dei rifiuti - ha sottolineato Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima - Abbiamo raggiunto l’obiettivo “discarica zero“ per i rifiuti urbani già da anni, una differerenziata da 75 per cento nonostante le difficoltà logistiche delle zone di montagna e un recupero di materia ed energia che tocca l’85 per cento" .

Ad Arluno sono finiti 272.895 euro, ad Abbiategrasso 70.000 e a Vanzaghello 27.156. Ad Arluno l’idea è quella di realizzare un nuovo “centro di riutilizzo“ per riassegnarli a chi ne ha necessità, attraverso una rete di soggetti solidali. Il centro sarà adibito anche alla raccolta di abbigliamento per bambini e giochi di vario genere. Abbiategrasso aveva invece presentato un progetto per l’acquisto di un’isola ecologica itinerante, che permetterebbe ai cittadini di smaltire gratuitamente alcune tipologie di rifiuti senza dover per forza raggiungere l’ecocentro.