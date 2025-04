Riccardo Sotgiu al timone della Sezione Cai

Nominato nel mese di aprile, Riccardo Sotgiu è il nuovo presidente della Sezione Cai di Legnano. Sotgiu subentra a Maurizio Pinciroli, che dopo due mandati consecutivi deve statutariamente lasciare la carica e cedere la presidenza della sezione.

Riccardo Sotgiu è ingegnere elettronico e imprenditore di una società con sede a Rescaldina che si occupa di progettazione e produzione per i settori dell’areospazio, della difesa, dell’automazione e della mobilità. Da molti anni impegnato nel direttivo sezionale del cai, ha svolto con passione l’incarico di accompagnatore sia nei trekking culturali che nelle uscite in montagna in alta quota.

"Sarà mio obiettivo far conoscere, soprattutto ai giovani, la pratica dell’andar per monti – ha detto Sotgiu presentando il suo mandato - attraverso la frequentazione delle escursioni della nostra Sezione e delle serate formative sviluppate in sede. Un incarico che mi appassiona". P.G.