Riccardo Gerduschi muore nel frontale tra furgone e autocarro a Busto Garolfo, cosa è successo nel tratto di strada “maledetto”

È di un morto e tre feriti il tragico bilancio del frontale tra un furgone e un autocarro avvenuto ieri mattina attorno alle 11.30 lungo la direttrice Busto Garolfo – Parabiago all’altezza del chilometro 3,6. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che Riccardo Gerduschi 42 anni residente a Barlassina, per ragioni ancora da accertare, abbia invaso la corsia opposta da dove proveniva un autocarro guidato da W.V. 41 anni residente in un comune della Bergamasca. L’urto è stato inevitabile e per il quarantaduenne non c’è stata via di scampo, per lui i soccorritori hanno potuto solo costatare il decesso. I Vigili del Fuoco di Legnano intervenuti sul posto hanno invece estratto dalle lamiere Cristian C., un quarantaduenne residente ad Arluno che viaggiava seduto accanto al conducente deceduto, per lui è stato diagnosticato un trauma cranico e addominale e si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di Niguarda.

Trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese l’autista dell’autocarro a cui è stato riscontrato un trauma al bacino e agli arti inferiori. Curato sul posto Mauro F. di Novara alla guida di una Citroen DS7 investita solo marginalmente dal drammatico scontro. Straziante il riconoscimento della vittima effettuato dai parenti che sono accorsi sul luogo dell’incidente, genitori e fratelli si sono lasciati andare a momenti di disperazione alla vista del veicolo disintegrato dallo scontro. Toccherà ora al magistrato titolare dell’inchiesta stabilire le responsabilità e cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Purtroppo, viale Lombardia non è estraneo a queste tragedie, il tratto stradale privo di spartitraffico centrale invita ad effettuare i sorpassi, alcuni presenti hanno parlato anche di una deviazione dalla sua direzione dell’autocarro diretto a Parabiago ma questa versione dovrà essere confrontata con le dichiarazioni che renderà il conducente del camion. In tilt la circolazione per tutta la giornata lungo viale Lombardia, le lunghe operazioni di rimozione del mezzo pesante hanno richiesto tutto il pomeriggio e la viabilità è stata ripristinata in serata.