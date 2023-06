Restyling per i ponti di Piero Le due passerelle del borgo percorribili dalle ambulanze

di Lorenzo Crespi

I due ponti di Piero, frazione del Comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) saranno oggetto di un rifacimento. Il progetto è della Comunità Montana Valli del Verbano, che ha presentato l’opera agli abitanti del piccolo borgo. Gli interventi sulle due strutture che sovrastano altrettanti fiumi saranno svolti in fasi diverse.

Il cronoprogramma prevede prima la costruzione della nuova opera sul Giona e poi lo smantellamento del ponte attuale, dedicandosi quindi a quello sulla Viaschina. I percorsi saranno illuminati con lampade a led a basso consumo, procedendo poi all’interramento di tutti i sottoservizi.

Per i due ponti saranno utilizzati materiali ambientalmente compatibili come l’acciaio corten e il legno di castagno. Dopo la riqualificazione non ci saranno più limiti di portata e grazie a un’angolatura diversa sarà consentito il passaggio degli automezzi, soprattutto di soccorso. Contestualmente alla costruzione del ponte sul Giona ci sarà la messa in sicurezza della sponda verso Piero, per contrastare eventuali esondazioni.

I lavori partiranno tra il dicembre 2023 e il gennaio 2024 e si inseriscono in un quadro più generale di recupero della zona, tra le più potenzialmente attrattive dal punto di vista turistico dell’Alto Verbano. In programma c’è anche la riqualificazione dei Mulini di Piero. "È il primo tassello di un sogno, l’intero recupero dell’area – afferma Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana – Abbiamo ascoltato il territorio e coinvolto i cittadini tenendo in considerazione idee e suggerimenti".

Soddisfatto il sindaco Nora Sahnane: "La Comunità Montana è venuta incontro alle nostre esigenze impegnandosi in un’opera che, per mancanze tecniche e di risorse, la nostra Amministrazione avrebbe faticato a fare. I mezzi di soccorso potranno finalmente raggiungere la frazione, esigenza sollecitata anche dai residenti".