Rescaldina, nei boschi spunta una cassaforte piena di armi

Rescaldina (Milano), 4 dicembre 2023 – Armi da fuoco, alcuni fucili abbandonati all’interno di una cassaforte scassinata: sono stati i carabinieri della Compagnia di Legnano a fare questo ritrovamento in una zona boschiva di Rescaldina. La cassaforte, che è risultata poi essere stata rubata dall’abitazione di un cacciatore qualche tempo fa, era stata forzata dai ladri che probabilmente pensavano però di trovare all’interno un bottino ben diverso e più facilmente rivendibile.

Una volta aperta la cassaforte, invece, si son trovati di fronte ad alcuni fucili da caccia legalmente detenuti dal derubato. A quel punto hanno deciso di disfarsi dell’inutile refurtiva abbandonandola nell’area boschiva. Fortunatamente in questa occasione, in un’area che già in passato era arrivata agli onori delle cronache per sparatorie, ferimenti o ritrovamento di armi da fuoco, nessun malintenzionato si è accorto di quanto era stato abbandonato a terra.