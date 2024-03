Rescaldina, l’auto si incendia in garage: grande paura e vettura distrutta

Rescaldina (Milano), 8 marzo 2024 - Prende improvvisamente fuoco mentre è parcheggiata nel box di una villetta. Paura a Rescaldina per una vettura in fiamme che era parcheggiata nel box di una casa privata di via Diaz.

Un incendio in piena regola che ha completamente distrutto la vettura nonostante l'intervento dei vigili del fuoco di Legnano, dei carabinieri e dell'ambulanza della croce rossa. I pompieri hanno spento le fiamme e fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. Non si sono registrati nè feriti nè intossicati. Un incendio che sembrerebbe accidentale, anche se non si riesce a capire da dove sia partito.