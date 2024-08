Regole base per evitare brutte sorprese in montagna. Ci pensa il Cai

In partenza per la montagna? Non trascurate le regole di base del primo soccorso. Se non le conoscete, le trovate nel sito del Cai legnanese. Sono informazioni utili e che possono fare la differenza nel caso di un imprevisto, un incidente, una condizione che ci mette in difficoltà. La guida è stata compilata dalla Commissione centrale medica del Club alpino italiano. Si va dalla preparazione atletica a come affrontare un colpo di calore, dalla valutazione della scena e dell’infortunato a cosa fare nel caso di un morso di vipera. Le situazioni che richiedono primo soccorso sono, in ordine frequenza, cadute e scivoloni (48%), poi i “malori“ (13%) e lo sfinimento fisico (2%), seguono, ciascuno 1%, caduta pietre, valanghe, morsi, folgorazioni.

Si trova anche una sezione dedicata all’alimentazione. A colazione conviene un mix di 80% di zuccheri complessi (fette biscottate, fiocchi, pane) e di un 20% di carboidrati semplici (zucchero o miele, marmellate).