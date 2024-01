Razzia al laghetto. Via maxi-storione e pesci pregiati

Uno storione di oltre cinque chili e altri pesci pregiati, sottratti da ignoti dalle acque del laghetto del Parco Castello: a rendere noto l’episodio è stato il responsabile del nucleo di vigilanza zoofila di Milano, delle Guardie per l’Ambiente Regione Lombardia ets (nucleo che collabora da alcuni mesi con la Polizia locale di Legnano), Gabriele Falcomer, che qualche giorno fa ha presentato una denuncia contro ignoti quale atto dovuto ai sensi dell’art 331 del codice di procedura penale in merito al reato di furto, aggravato dal fatto che la fauna selvatica asportata presso il parco castello di Legnano è "patrimonio indisponibile dello Stato" ai sensi art. 1 della legge 157/1992. Dal laghetto del parco principale della Città di Legnano - diventato una vera e propria oasi nel territorio urbanizzato - sono stati prelevati da ignoti un pesce storione di oltre cinque chilogrammi di peso e oltre un metro di lunghezza oltre ad alcuni pesci pregiati (un luccio e altri pesci di notevoli dimensioni). "Lo storione era amorevolmente accudito da anni dai volontari del Parco Castello ed era diventata una vera e propria attrazione per i cittadini legnanesi e non, che numerosi si recano in questo parco dove è presente un bel laghetto che ospita specie di anatre, oche, tartarughe d’acqua, pesci di varie specie - spiega il responsabile del nucleo di vigilanza -. Il Parco Castello, lo ricordiamo, fa parte del Parco locale di interesse sovracomunale dei Mulini, dove oltre al comune di Legnano sono presenti aree di San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago e Nerviano per 500 ettari. Aumenteremo la vigilanza anche in orari di chiusura del parco Castello, che è un parco aperto solo in orari consentiti in base ai mesi dell’anno".P.G.