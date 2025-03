Legnano, parte la raccolta firme contro l'arretramento del capolinea Movibus

Legnano (Milano), 6 marzo 2025 – Era una delle iniziative da avviare al più presto e decise in occasione dell’amministrazione comunale con i pendolari, dopo che in occasione della discussione in consiglio comunale anche l’opposizione, su questo argomento specifico, aveva assicurato il completo appoggio: prende spunto da questi presupposti la raccolta firme contro l’arretramento del capolinea Movibus da Cadorna a Molino Dorino che prenderà il via sabato durante il tradizionale mercato cittadino con un primo banchetto organizzato dalla Lega cittadina. Come ormai noto in gioco c’è lo spostamento del terminal milanese delle linee z602 e z603 utilizzate quotidianamente dai pendolari del territorio: “Nel cc del 27 febbraio, grazie ad un interrogazione della Lega che chiedeva conto del taglio delle corse e dei disservizi creati da Movibus – spiegano i portavoce della Lega - , abbiamo appreso per voce dell' assessore competente che il capolinea della linea z602 (quella che da Legnano arriva in piazza Cadorna a Milano) e z603 ( che parte da San Vittore Olona) verrà arretrato alla stazione metropolitana di Molino Dorino. Se il capolinea venisse arretrato, sarebbe motivo di grandi disagi soprattutto per i pendolari che tutti i giorni utilizzano il trasporto pubblico su gomma per recarsi a lavoro”. Da qui la decisione di organizzare iniziative per una volta condivise: “Come dichiarato in consiglio comunale, siamo a loro disposizione per aiutarli e supportarli nelle strategie che vorranno mettere in campo. È notizia di qualche giorno fa che alcuni rappresentanti dei pendolari, dopo un incontro con l' amministrazione, abbiano proposto una raccolta firme a sostegno della causa. Dopo questo incontro lo stesso assessore alla partita ci ha chiesto la disponibilità a supportare questa iniziativa. La Lega c'è e ci sarà sempre per i cittadini . Per questo motivo, come siamo abituati a fare, dalle parole passiamo subito ai fatti e sabato 8 marzo, cominceremo a raccogliere le firme al nostro gazebo. Ci troverete all' emiciclo centrale del mercato di Legnano dalle 9.00 alle 13.00”.