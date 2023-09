Pusher di 28 anni arrestato dalla polizia

Arrestato dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio uno spacciatore marocchino di 28 anni che ha tentato la fuga prima in bicicletta poi a piedi. La pattuglia l’ha intercettato in via Bernardino De Bustis che percorreva in sella a una bicicletta. A insospettire i poliziotti il fatto che l’uomo con una mano teneva il manubrio mentre l’altra, chiusa a pugno, era in tasca, gli hanno allora dato l’alt ma il ciclista ha tentato la fuga. Gli agenti lo hanno fermato e hanno recuperato il sacchetto che aveva lanciato sulla strada, dentro c’erano circa 20 grammi di cocaina. Il pusher, fatto salire sulla Volante, ha forzato il divisorio tra le parti anteriore e posteriore dell’auto, impossessatosi della cocaina, stava fuggendo a piedi. Di nuovo inseguito è stato bloccato e arrestato.