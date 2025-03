Provasio lascia Teresa: "Racconto il tempo che fu"

Ogni tanto uscire un po’ dagli schemi aiuta. Il mio lavoro è portare la legnanesità, la compagnia dei Legnanesi e la Teresa in teatro, è fondamentale oltre a essere ciò che mi dà da vivere e che voglio continuare a fare. Talvolta, nel poco tempo che resta a disposizione, è però necessario liberare la mente per continuare a fare bene". Parte anche da questa necessità lo spettacolo “Pane e Zucchero“ che Antonio Provasio, la Teresa dei Legnanesi, porta questa volta al Tirinnanzi di piazza IV Novembre il 19 marzo alle 21. Lo spettacolo è scritto da Mitia del Brocco, moglie di Provasio, e mette sul palco a far da mattatore lo stesso Provasio, affiancato dal co-protagonista Furio, impersonato da Maicol Trotta.

"Sul palco racconto un po’ cosa è successo in Italia dagli anni Sessanta in poi: l’evoluzione o l’involuzione della specie, insomma, raccontando gli aneddoti che mi sono capitati, con le compagnie e gli amici che avevo, o ricordando come si gestiva la giornata di un giovane di allora. Una sorta di racconto generazionale al quale fa da contraltare sul palco questo giovanotto, Furio, che rappresenta una generazione diversa. Tutto questo accade con un forte coinvolgimento del pubblico. Ci si troverà a farsi le stesse domande, che ogni volta hanno una risposta diversa: era meglio allora o è meglio oggi? Il tutto tra ricordi e suggestioni, anche musicali, che credo piaceranno al mio pubblico". Lontano dai Legnanesi, dunque, ma sempre collegato perché non è solo Maicol Trotta, attore anche lui della compagnia, a garantire l’inscindibile legame: a interpretare le canzoni dello spettacolo ci sarà Enrico Dalceri, che oltre a impersonare la Mabilia nei Legnanesi è un ottimo cantante. "Sarà lui – racconta Provasio – a dare voce alle canzoni di Celentano, Fo, Gaber e Jannacci, a tracciare il filo conduttore musicale".

Ad accompagnare Dalceri ci sarà poi il musicista Tonino Scala. "Sono certo che anche questa volta ci troveremo con il pubblico in sala che canta come capitato in altre occasioni". Dopo questa data, "torniamo sul palco con i Legnanesi – conclude Provasio –: anche questa stagione è stata fino a questo punto straordinaria, con 42mila spettatori portati in sala a Milano".