Abbiategrasso, il Comune ha i conti a posto: verso la Cittadella dello sport

Abbiategrasso (Milano) – Conti in ordine al Comune di Abbiategrasso. Lo testimoniano i dati del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio comunale. Dati che l’assessore allapartita Flavio Lovati ha rimarcato, dando risalto al lavoro svolto dall’intera Giunta. “L’avanzo di amministrazione è stato pari a 20 milioni e 887 mila euro – ha sottolineato – I crediti di dubbia esigibilità sono pari a 12 milioni. Risultano vincolati per le opere del Pnrr e il Piano di zona 6 milioni e mezzo; mentre le somme destinate a investimenti sono pari a 283mila euro. Ne consegue che l’avanzo libero è pari a un milione e 900mila euro, parte dei quali derivanti dallo sblocco del fondo di garanzia”.

“Gli oneri di urbanizzazione incassati nel corso dell’anno scorso sono stati pari a un milione e 300mila euro. La gran parte degli investimenti sarà destinata alla realizzazione di una nuova struttura all’interno dello stadio, una vera e propria cittadella dello sport. Altri fondi serviranno a finanziare la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego in piazza Vittorio Veneto, nell’ex palazzina dove per anni ha avuto sede l’Anagrafe, un’opera che verrà concretizzata in collaborazione con Regione e Città Metropolitana. Avremo inoltre la destinazione di adeguate risorse alla progettazione dei vari interventi ritenuti necessari per lo sviluppo della città, sfruttando i bandi messi a disposizione dalla Regione”.

Nel corso del 2024 sono stati aggiudicati lavori pubblici per oltre 2 milioni. “Siamo intervenuti al Castello, rifacendo l’impianto di illuminazione: per ora l’intervento è ultimato nella sala consiliare e in biblioteca, mentre i lavori proseguono al piano superiore”, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti. “Nel 2024 siamo intervenuti nella manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e nella manutenzione di molte strade, spendendo complessivamente quasi un milione. A breve partiranno anche i lavori per il restauro della cappella al cimitero, con una previsione di spesa di 500mila euro. Dai dati quindi emerge un impegno che contraddice chi critica l’Amministrazione dicendo che non sta sfacendo nulla e che non ha progettualità”, ha chiosato Albetti.